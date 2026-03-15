Monatelanger Ausfall beim FC Bayern

Wisdom Mike muss einen herben Rückschlag verkraften. Laut ‚Sky‘ hat sich der 17-jährige Außenstürmer eine schwere Sehnenverletzung an der Hüfte zugezogen. Mike werde zeitnah operiert und voraussichtlich drei bis vier Monate ausfallen.

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Der achtfache deutsche U17-Nationalspieler hatte im August bis 2027 beim FC Bayern verlängert. In dieser Saison bestritt er seine ersten fünf Profieinsätze, weitere werden vorerst nicht hinzukommen.

Update (09:48 Uhr): Der FC Bayern hat die Mike-Verletzung offiziell bestätigt.