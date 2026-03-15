Bundesliga
Monatelanger Ausfall beim FC Bayern
1 min.
@Maxppp
Wisdom Mike muss einen herben Rückschlag verkraften. Laut ‚Sky‘ hat sich der 17-jährige Außenstürmer eine schwere Sehnenverletzung an der Hüfte zugezogen. Mike werde zeitnah operiert und voraussichtlich drei bis vier Monate ausfallen.
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Der achtfache deutsche U17-Nationalspieler hatte im August bis 2027 beim FC Bayern verlängert. In dieser Saison bestritt er seine ersten fünf Profieinsätze, weitere werden vorerst nicht hinzukommen.
Update (09:48 Uhr): Der FC Bayern hat die Mike-Verletzung offiziell bestätigt.
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FC Bayern München @FCBayern – 09:38
ℹ️ Wisdom Mike erleidet Hüftmuskel-VerletzungBei X ansehen
Wisdom Mike hat sich im Training eine Muskelverletzung an der linken Hüfte zugezogen und muss sich einem operativen Eingriff unterziehen.
Damit fällt der 17 Jahre junge Offensivspieler für einen noch unbestimmten Zeitraum aus.
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Gute Besserung, Weezy! 🙏
Wisdom Mike hat sich im Training eine Muskelverletzung an der linken Hüfte zugezogen und muss sich einem operativen Eingriff unterziehen.
Damit fällt der 17 Jahre junge Offensivspieler für einen noch unbestimmten Zeitraum aus.
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