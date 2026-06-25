Nach einer starken Rückrunden-Leihe möchte Dynamo Dresden Flügel-Fummler Ben Bobzien (23) unbedingt halten, doch die Gespräche stocken. „Wir waren bisher einmal mit Dresden im Austausch. Da hat Dynamo sein Interesse hinterlegt, mehr gab es noch nicht. Wir können nicht verhandeln, solange wir nicht wissen, was der Spieler will – und er ist noch nicht auf uns zugekommen“, so Mainz 05-Sportvorstand Christian Heidel gegenüber der ‚Bild‘.

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Das hat offenbar Gründe: Laut der Boulevardzeitung gibt es neben Dynamo Dresden mehrere andere Interessenten, die Bobzien auf dem Zettel haben. Ein Bundesligawechsel scheint eine realistische Option zu sein. In dem Zusammenhang bringt die ‚Bild‘ den FC Schalke 04 ins Spiel, auch die Mitaufsteiger SV Elversberg und SC Paderborn wären demzufolge geeignete Kandidaten.

Dazu passt: Laut ‚kicker‘ suchen die Knappen noch mindestens vier weitere Neuzugänge mit Stammspielerpotenzial. Unter anderem auf den Flügeln beziehungsweise den Schienen soll noch mehr Qualität geholt werden, um offensive Durchschlagskraft zu entfalten. Ebenso werde nach Spielern mit gestalterischen Fähigkeiten gesucht.

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Unterschiedsspieler in Dresden

Bobzien hatte bei Dynamo in der abgelaufenen Rückrunde einen großen Anteil an der starken Aufholjagd, die im letztlich souveränen Klassenerhalt der Sachsen mündete. Der starke Eins-gegen-eins-Spieler, der erst im Winter von den Rheinhessen gekommen war, erzielte in 15 Ligaspielen vier Treffer und bereitete fünf weitere vor. Fast alle Angriffe der Dresdener liefen über den ehemaligen U20-Nationalspieler.

Dieser steht noch bis 2027 bei den 05ern unter Vertrag, strebt aber einen festen Wechsel an, um seiner Karriere nach mehreren Leihen endlich eine klare Struktur zu geben und den nächsten Schritt zu machen. Mainz gilt als gesprächsbereit. Dresden scheint sich eher geringe Chancen auf einen Verbleib des Leihspielers auszurechnen, hat in Vladimir Lucic (23) von Roter Stern Belgrad bereits einen potenziellen Ersatz an der Angel.