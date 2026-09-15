Barça-Verlängerung: Deco lädt zum Raphinha-Gipfel

Der FC Barcelona hat erste Schritte eingeleitet, Raphinha langfristig an den Klub zu binden. Wie die ‚Sport‘ berichtet, traf sich am heutigen Dienstag Barça-Sportdirektor Deco mit dem Brasiliaber sowie dessen Berater Alejandro Echevarría zum Mittagessen. Das „informelle und freundschaftliche“ Treffen soll der Auftakt der Vertragsverhandlungen gewesen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Raphinha steht bei den Katalanen noch bis 2028 unter Vertrag. Sorgen, dass es zu einer baldigen Trennung kommen könnte, soll sich bei den Blaugrana niemand machen. Wie die katalanische Sportzeitung weiter ausführt, fühlt sich der Offensivstar „in Barcelona sehr wohl“ und „steht voll und ganz hinter“ seinem Arbeitgeber. Entsprechend sollen sich die Parteien schon jetzt weitgehend einig sein.