HSV: Die Tendenz bei Heuer Fernandes

Der Hamburger SV blickt optimistisch auf eine mögliche Vertragsverlängerung von Daniel Heuer Fernandes. Im ‚NDR‘ sagte Sportdirektor Claus Costa: „Mein Bauch sagt, dass Ferro bei uns bleiben wird, das ist natürlich klar. Wir sind in Gesprächen und schauen mal, wer seine neue Agentur wird.“ Inmitten der Vertragsverhandlungen hatte sich der 33-Jährige vor einigen Tagen von seiner Berateragentur getrennt und die Gespräche mit den Rothosen etwas verzögert.

„Es gibt verschiedene Gründe, warum man sich mal von einem Berater trennt und vielleicht mal einen neuen Impuls braucht. Aber ich bin da entspannt und zuversichtlich, dass wir mit Ferro gute und zielführende Gespräche wieder aufnehmen werden“, so Costa. Seit sieben Jahren ist Heuer Fernandes beim HSV und auch in dieser Saison ein wichtiger Rückhalt im Abstiegskampf. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft im kommenden Sommer aus.