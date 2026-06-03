Fünf Barça-Abgänge in Arbeit | Vlahovic trifft Entscheidung

Barça treibt die Transferpläne voran

Der FC Barcelona hat große Pläne für den Sommer: Nachdem der Transfer von Anthony Gordon (25) eingetütet wurde, soll der katalanische Kaufrausch mit Julián Alvarez (26/Atlético Madrid) und Bernardo Silva (31/Manchester City) fortgeführt werden. Letzterer wäre nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei verfügbar, doch der Argentinier würde ein gewaltiges Loch in die Kassen reißen: Ein erstes Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro wurde abgelehnt. Um all dies zu finanzieren, plant Barça nach Informationen der ‚Sport‘ einen Aderlass. Der ablösefrei Abgang von Robert Lewandowski (37) ist dabei nur der Anfang.

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Mehrere Streichkandidaten sollen dabei die finanzielle Situation entlasten: Die AS Monaco wird die elf Millionen Euro schwere Kaufoption für Ansu Fati (23) ziehen und auch Roony Bardghji könnte den Verein verlassen: Der 20-Jährige hat der Klubführung signalisiert, die Blaugrana auf Leihbasis verlassen zu wollen, um mehr Spielzeit zu sammeln. Eigengewächs Marc Casadó soll hingegen eine Ablösesumme einspülen. Im hochkarätig besetzten Mittelfeld kommt der 22-Jährige nicht auf die gewünschte Spielzeit. Sein Preisschild liegt bei 20 Millionen Euro, mehrere Vereine haben bereits angeklopft.

Bleibt noch das Problem mit Marc-André ter Stegen: Der 34-Jährige konnte verletzungsbedingt während seiner Leihe beim FC Girona kaum Eigenwerbung betreiben und hat beim spanischen Meister keine Zukunft mehr. Da eine Auflösung seines bis 2028 laufenden Arbeitspapiers unrealistisch ist, steht ein erneutes Leihgeschäft im Raum, bei dem Barça wohl einen Teil des Gehalts weiterzahlen müsste.

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Vlahovic will mehr

Was macht Dusan Vlahovic? Der Vertrag des 26-Jährigen bei Juventus Turin läuft diesen Sommer aus, er ist somit ablösefrei zu haben und zögert seit Monaten mit einer Verlängerung. Der Grund: Der Serbe ist mit dem Angebot der Italiener unzufrieden. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, bietet die Alte Dame dem Mittelstürmer zwar einen neuen Kontrakt an, allerdings zu deutlich geringeren Konditionen. Der Torjäger soll demnach künftig nur noch sechs statt der bisherigen zwölf Millionen Euro netto im Jahr verdienen. Das ist dem Linksfuß zu wenig. Am heutigen Mittwoch ist ein finaler Verhandlungstermin angesetzt.

Für Juve ist eine Reduzierung des Gehalts nur logisch, schließlich verpasste Vlahovic weite Teile der abgelaufenen Saison mit Muskelproblemen. Nach dem Verpassen der Champions League müssen die Turiner zudem auf ihre Gehaltsausgaben achten. Argumente hat der bullige Angreifer dennoch: In seiner limitierten Spielzeit knipste er immerhin zwölfmal für die Bianconeri. Da auch der FC Barcelona und der FC Bayern sich mit ihm beschäftigen sollen, mangelt es dem 41-fachen Nationalspieler auch nicht an hochkarätigen Alternativen. Sollten sich die Wege trennen, hat Juve mit Randal Kolo Muani (27/PSG) und Jean-Philippe Mateta (28/Crystal Palace) bereits zwei Nachfolger im Visier.

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Update (13:33 Uhr): Italienische Medien berichten übereinstimmend, dass die Verhandlungen gescheitert sind und sich die Wege in diesem Sommer trennen werden.