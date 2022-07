Bestätigt: Yildiz verlässt Bayern

Kenan Yildiz wird seinen Ende Juni ausgelaufenen Vertrag beim FC Bayern nicht mehr verlängern. Sportvorstand Hasan Salihamidzic bestätigt in der ‚Bild‘: „Yildiz ist ein junger talentierter Spieler, den wir gerne weiter auf seinem Weg begleitet hätten. Seinen finanziellen Forderungen konnten und wollten wir allerdings nicht entsprechen. Deshalb wird Yildiz uns leider verlassen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Interesse an Yildiz bekunden mehrere internationale Vereine, unter anderem der FC Barcelona und Juventus Turin sind dran – die Italiener sollen sich in der Favoritenrolle befinden. Das 17-jährige Offensivtalent spielte seit 2012 in den Jugendteams des FC Bayern.