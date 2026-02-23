RB ausgestochen: Barça holt Tavares

Der FC Barcelona holt ein weiteres vielversprechendes Talent an Bord. Die Katalanen verkünden die Verpflichtung von Ajay Tavares offizell. Der erst 16-jährige Flügelstürmer kommt von Norwich City und wird bei den Blaugrana zunächst Teil der U19 sein.

Im Werben um den englischen Juniorennationalspieler, der auch die portugiesische Staatsbürgerschaft besitzt, setzte sich Barça gegen zahlreiche Mitbewerber durch. Unter anderem Klubs aus Deutschland wie RB Leipzig sollen sich bei Tavares einen Korb abgeholt haben.