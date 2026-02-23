Menü Suche
Kommentar 1
Offiziell La Liga

RB ausgestochen: Barça holt Tavares

von Fabian Ley
1 min.
Der FC Barcelona will wieder an die europäische Spitze @Maxppp

Der FC Barcelona holt ein weiteres vielversprechendes Talent an Bord. Die Katalanen verkünden die Verpflichtung von Ajay Tavares offizell. Der erst 16-jährige Flügelstürmer kommt von Norwich City und wird bei den Blaugrana zunächst Teil der U19 sein.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Barcelona - Masia
🤝 Acord per a la incorporació del jugador 𝗔𝗷𝗮𝘆 𝗧𝗮𝘃𝗮𝗿𝗲𝘀 al Juvenil A del Barça procedent del Norwich City

🆕 Acuerdo para la incorporación de Ajay Tavares al Barça. El jugador procede del Norwich City

#FCBMasia 💙❤️
Bei X ansehen

Im Werben um den englischen Juniorennationalspieler, der auch die portugiesische Staatsbürgerschaft besitzt, setzte sich Barça gegen zahlreiche Mitbewerber durch. Unter anderem Klubs aus Deutschland wie RB Leipzig sollen sich bei Tavares einen Korb abgeholt haben.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert