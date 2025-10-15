Schalke: Geheime Aufstiegsklauseln enthüllt

Unter Miron Muslic spielt der FC Schalke nicht nur ansprechenden, sondern vor allem auch erfolgreichen Fußball. Nach 18 Punkten aus acht Spieltagen belegen die Knappen den zweiten Tabellenplatz in Liga zwei – allmählich ploppt der Aufstiegsgedanke wieder auf.

Eine Rückkehr in die Bundesliga würde jedenfalls in vielerlei Hinsicht für Planungssicherheit sorgen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wird der Kontrakt des Cheftrainers, der eine Exit-Option beinhaltet, im Aufstiegsfall inklusive Gehaltserhöhung automatisch um ein Jahr bis 2028 ausgedehnt. Derweil wurde das bis 2026 datierte Arbeitspapier von seinem Vorgänger Kees van Wonderen dem Bericht zufolge zuletzt „still und heimlich aufgelöst“.

Auch der auslaufende Vertrag von Christopher Antwi-Adjei (31) würde sich um ein Jahr verlängern, sollte Schalke im kommenden Jahr wieder im Oberhaus vertreten sein. Gleichzeitig muss der Offensivspieler laut der ‚Sport Bild‘ in der laufenden Spielzeit auf 20 Ligaeinsätze kommen.

Sponsorengeld würde sich verdoppeln

Damit nicht genug: Die mit Hauptsponsor Minimeal aktuell bis zum Saisonende befristete Kooperation ist per Option ebenfalls noch zu verlängern. Bis zum Jahresende könne der Hauptkonzern, die Sun AG, von besagter Klausel Gebrauch machen und entscheiden, ob die Zusammenarbeit um ein oder zwei Jahre fortgesetzt wird. Als Bundesligist würden die Königsblauen im Fall der Fälle sechs statt drei Millionen Euro von dem Schweizer Unternehmen kassieren.