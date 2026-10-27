Ballon d’Or: So knapp war der Kane-Vorsprung

Die Entscheidung um den diesjährigen Ballon d’Or für Harry Kane fiel äußerst eng aus. Das bekräftigte Vincent Garcia, Chefredakteur von ‚France Football‘ in der Sendung ‚L’Equipe du soir‘: „In diesem Jahr gab es mehrere ernstzunehmende Anwärter. Die beiden Nächstplatzierten, also die ersten beiden, Harry Kane und Kylian, lagen sehr nah beieinander. Der Punkteabstand zwischen Kane und Mbappé ist geringer als der zwischen Rodri und Vinicius im Jahr 2024, und der betrug 41 Punkte, was wirklich nicht viel ist.“

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Kane ist der erste Engländer seit Michael Owen im Jahr 2001, der die prestigeträchtige Auszeichnung gewonnen hat und erst der fünfte Engländer überhaupt. Der letzte Bundesligaspieler, der den Ballon d’Or gewonnen hat, war Matthias Sammer (1996), der letzte Bayern-Profi Karl-Heinz Rummenigge, der 1980 und 1981 zweimal in Folge das Rennen für sich entschied.