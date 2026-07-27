Infantino rastet aus | Alvarez plant drastischen Schritt

Bizarrer Brief des FIFA-Präsidenten

Spätestens nach Abschluss der Weltmeisterschaft dachten wohl die meisten Fußballfans, dass es nichts mehr gäbe, mit dem FIFA-Präsident Gianni Infantino noch negativ überraschen könnte. Doch dem scheint nicht so: „Infantino mit heftiger Abrechnung“, titelt die ‚Bild‘, ‚ntv‘ spricht von einer „Wut-Abrechnung via Instagram“ und der ‚Mirror‘ wertet: „Gianni Infantino greift die Kritiker der FIFA in einem bizarren Brief an, in dem er die Probleme rund um die Weltmeisterschaft beschönigt.“ In einem 15-seitigen Statement teilt der mächtigste Fußballfunktionär der Welt so richtig aus und hat dabei vor allem seine Kritiker sowie die Medien im Visier, die nur „Hass verbreiten“ und „Spalten wollen“.

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Infantino schlägt dabei wild um sich: „An diejenigen, die hinter ihren Stiften und Blättern, hinter ihren Bildschirmen sitzen und Hass und falsche Gerüchte verbreiten, möchte ich sagen: Während ihr euch im Hintergrund versteckt, stehen wir bei der FIFA an vorderster Front, organisieren, arbeiten hart und sorgen dafür, dass die beste Show der Welt stattfindet, sprechen mit Fans, gehen auf die Menschen zu und sorgen für die Sicherheit aller. Während ihr spaltet, vereinen wir.“

Seine Kritiker sollten stattdessen lieber die Zeit nutzen, um „zu meditieren, zu beten oder ein Fußballspiel zu schauen“, anstatt „die Energie mit Hass zu verschwenden“. Parallel sieht sich die FIFA laufenden Ermittlungen der Generalstaatsanwälte von New York, New Jersey, Texas und Kalifornien wegen ihrer Ticketpreise für die WM ausgesetzt.

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Streikt sich Alvarez zu Flick?

Der potenzielle Wechsel von Julián Alvarez von Atlético Madrid zum FC Barcelona ist weiterhin in der Schwebe. Der Argentinier ist fest entschlossen, zu den Blaugrana zu wechseln, doch Madrid weigert sich weiterhin, den Angreifer ziehen zu lassen und lehnte bisher Angebote im Bereich der 100 Millionen Euro ab. Auch die Aussage des 26-Jährigen während der Weltmeisterschaft, dass ein Transfer „die beste Lösung für alle“ darstelle, änderte nichts an der Haltung der Rojiblancos. Daher möchte Alvarez offenbar die nächste Stufe zünden, wie die ‚Sport‘ berichtet.

Laut der katalanischen Sportzeitung bereitet Alvarez „eine zweite deutlichere Geste“ vor, um seinen Wechsel zu erzwingen. Was genau das bedeutet, kann die ‚Sport‘ nicht offenbaren, nennt jedoch einen Zeitraum: Bis Ende Juli oder Anfang August, also noch vor Trainingsstart des WM-Fahrers, soll das Zeichen gesetzt werden. Immerhin: Parallel dazu „beabsichtigt Alvarez ein Gespräch mit der Vereinsführung von Atlético“, um zu versuchen, eine Situation zu entschärfen, die sich in der letzten Zeit deutlich zugespitzt hat.