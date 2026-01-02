Araujo wechselt zu Celtic

Celtic Glasgow hat einen weiteren Nationalspieler in den eigenen Reihen. Wie der schottische Traditionsklub mitteilt, wechselt Julián Araujo (24) per Leihe vom AFC Bournemouth zu den Bhoys. Das Leihgeschäft ist bis Saisonende angedacht, zu einer möglichen Kaufoption machen die Schotten keine Angabe.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei den Cherries kam Araujo in der laufenden Saison in der Premier League nicht zum Einsatz. Lediglich in einer Partie im EFL Cup durfte der Mexikaner Spielpraxis sammeln. Im Sommer 2024 hatte Bournemouth den Rechtsverteidiger für zehn Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtet. Eine Investition, die sich bisher noch nicht ausgezahlt hat.