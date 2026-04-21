Neuer Interessent für Jackson

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer beschäftigt sich der AC Mailand unter anderem mit Nicolas Jackson (24), der noch bis Saisonende vom FC Chelsea an den FC Bayern ausgeliehen ist. Neben dem Senegalesen bringt die ‚Gazzetta dello Sport‘ auch Alexander Sörloth (30) von Atlético Madrid und Nicolò Tresoldi (21) vom FC Brügge bei den Rossoneri ins Spiel. Milan ist auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer, da der von West Ham United ausgeliehene Niclas Füllkrug (33) in der Domstadt keine Zukunft hat.

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In diesem Zusammenhang nennt die italienische Sportzeitung auch Serhou Guirassy (30/Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (37/FC Barcelona) und Dusan Vlahovic (26/Juventus Turin) als Alternativen. Der AC kann auf Rang zwei in der Serie A liegend in der kommenden Saison voraussichtlich die Champions League offerieren, was für alle Kandidaten eine Voraussetzung ist.