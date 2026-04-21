Menü Suche
Kommentar 1
Serie A

Neuer Interessent für Jackson

von Dominik Sandler - Quelle: Gazzetta dello Sport
1 min.
Nicolas Jackson beim Torjubel für den FC Bayern @Maxppp

Auf der Suche nach einem neuen Stürmer beschäftigt sich der AC Mailand unter anderem mit Nicolas Jackson (24), der noch bis Saisonende vom FC Chelsea an den FC Bayern ausgeliehen ist. Neben dem Senegalesen bringt die ‚Gazzetta dello Sport‘ auch Alexander Sörloth (30) von Atlético Madrid und Nicolò Tresoldi (21) vom FC Brügge bei den Rossoneri ins Spiel. Milan ist auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer, da der von West Ham United ausgeliehene Niclas Füllkrug (33) in der Domstadt keine Zukunft hat.

Unter der Anzeige geht's weiter

In diesem Zusammenhang nennt die italienische Sportzeitung auch Serhou Guirassy (30/Borussia Dortmund), Robert Lewandowski (37/FC Barcelona) und Dusan Vlahovic (26/Juventus Turin) als Alternativen. Der AC kann auf Rang zwei in der Serie A liegend in der kommenden Saison voraussichtlich die Champions League offerieren, was für alle Kandidaten eine Voraussetzung ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Bundesliga
La Liga
Mailand
Chelsea
Brügge
FC Bayern
BVB
Atl. Madrid
Juventus
Barcelona
Dušan Vlahović
Nicolas Jackson
Alexander Sörloth
Nicolò Tresoldi
Niclas Füllkrug
Serhou Guirassy
Robert Lewandowski

Weitere Infos

Serie A Serie A
Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
Mailand Logo AC Mailand
Chelsea Logo FC Chelsea
Brügge Logo FC Brügge
FC Bayern Logo FC Bayern München
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Atl. Madrid Logo Atlético Madrid
Juventus Logo Juventus Turin
Barcelona Logo FC Barcelona
Dušan Vlahović Dušan Vlahović
Nicolas Jackson Nicolas Jackson
Alexander Sörloth Alexander Sörloth
Nicolò Tresoldi Nicolò Tresoldi
Niclas Füllkrug Niclas Füllkrug
Serhou Guirassy Serhou Guirassy
Robert Lewandowski Robert Lewandowski
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert