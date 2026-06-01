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Bundesliga

Bayern-Flirt Gvardiol meldet sich zu Wort

von Julian Jasch - Quelle: TheCroatian
1 min.
Josko Gvardiol jubelt für Manchester City @Maxppp

Josko Gvardiol wurde auf die aktuellen Abschiedsgerüchte angesprochen. Im Rahmen der kroatischen Nationalspieler sagte der Abwehrspieler von Manchester City (zitiert via ‚TheCroatian‘): „Wir haben alle von den unterschiedlichen Gerüchten gehört. Ich bin glücklich bei meinem Klub, ich habe alles, was ich brauche. Vor der Verletzung habe ich jedes Spiel absolviert. Nach der Weltmeisterschaft werden wir sehen, was passiert.“

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Gvardiol war 2023 für 90 Millionen Euro von RB Leipzig auf die Insel gewechselt. Im Starensemble von Pep Guardiola gehörte der Kroate (46 Länderspiele) seitdem zum unangefochtenen Stammpersonal. Als linksfüßiger Defensivspezialist hat Gvardiol unter anderem den FC Bayern auf den Plan gerufen. Der 24-Jährige soll sich einen Wechsel nach München vorstellen können, die Skyblues wollen ihn derweil mit einem Fünfjahresvertrag halten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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