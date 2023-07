Transfer-Coup: VfB schnappt sich Nübel

Alexander Nübel und der FC Bayern gehen zum zweiten Mal getrennte Wege. Der 26-Jährige schließt sich auf Leihbasis dem VfB Stuttgart an, das geben die Schwaben bekannt. Eine Kaufoption ist dem Vernehmen nach nicht Teil des Deals. Die Leihgebühr beläuft sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge auf eine Million Euro.

Bereits die vergangenen zwei Spielzeiten verbrachte Nübel nicht in München, sondern in Frankreich bei der AS Monaco. Dort stand der ehemalige Schalker 97 Mal zwischen den Pfosten, kassierte 126 Gegentore und hielt 24 Mal die Null. Vertraglich ist Nübel noch bis 2025 an den Rekordmeister gebunden.

Der Schlussmann sagt: „Die Gespräche mit Fabian Wohlgemuth und Sebastian Hoeneß waren der ausschlaggebende Punkt dafür, dass ich mich für den VfB entschieden habe. Sie haben mir den Klub, die Stadt und die tolle Stimmung im Stadion mit der großen Unterstützung durch die Fans nähergebracht. Ich freue mich sehr, jetzt beim VfB und zurück in der Bundesliga zu sein.“

Sportchef Fabian Wohlgemuth fügt an: „Für uns war immer klar, dass wir uns um Alexander Nübel bemühen werden, wenn sich eine entsprechende Gelegenheit dazu bietet. Alex ist ein hervorragender Torhüter, der sowohl in der Bundesliga als auch in den vergangenen Jahren in Monaco seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat.“