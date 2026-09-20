Alle Details zu Barças Verlängerungswelle

Neben Raphinha (29) binden sich wohl auch Xavi Espart (19) und Marc Bernal (19) langfristig an den FC Barcelona. Laut Fabrizio Romano unterschreibt Rechtsverteidiger Espart bis 2030 in seiner Geburtsstadt. Mittelfeldspieler Bernal werde sogar bis 2031 verlängern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf der gestrigen Mitgliederversammlung kündigte Sportdirektor Deco die drei Deals bereits an. Zeitnah dürften die offiziellen Mitteilungen folgen.