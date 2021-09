DFB plant Trainer-Ablösen

Der DFB will in Zukunft für Personalabgänge entschädigt werden. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, wurde am vorigen Freitag im DFB-Präsidium die Erwartung an die Sportliche Leitung des Verbandes gestellt, Ablöseforderungen bei künftigen Trainerabwerbungen zum Thema zu machen.

Der DFB ließ U21-Erfolgscoach Stefan Kuntz im Laufe der Woche zum Nulltarif zum türkischen Verband wechseln. In der vergangenen Saison musste Bayer Leverkusen keinen Cent bezahlen, um U19-Coach Hannes Wolf auszuleihen. Bei vergleichbaren Fällen soll eine Ablöse-Regelung aber künftig Teil der Verhandlungen sein.