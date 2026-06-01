Bundesliga
Gladbach arbeitet an Lidberg-Deal
Borussia Mönchengladbach hat mit Daniel Batz (35), Enzo Leopold (25), Yukhym Konoplya (26) und David Herold (23) bereits vier Sommer-Neuzugänge eingetütet. Zento Uno (22) soll schnell folgen – und womöglich auch Isac Lidberg.
@Maxppp
Am heutigen Montag verkaufte der SV Darmstadt 98 mit Fraser Hornby (26) einen wichtigen Stürmer an den VfL Wolfsburg. Mit Isac Lidberg könnte auch der zweite Torgarant wechseln.
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Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Borussia Mönchengladbach bereits Kontakt zum 27-Jährigen und zu den Lilien wegen eines Transfers aufgenommen. Ob die Bemühungen letztlich von Erfolg gekrönt sein werden, bleibt vorerst offen.
Lidberg erzielte in der abgelaufenen Zweitligasaison 17 Tore in 30 Spielen. Sein Vertrag in Darmstadt läuft 2027 aus – was den Klub durchaus unter Verkaufsdruck setzt.
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