Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Gladbach arbeitet an Lidberg-Deal

Borussia Mönchengladbach hat mit Daniel Batz (35), Enzo Leopold (25), Yukhym Konoplya (26) und David Herold (23) bereits vier Sommer-Neuzugänge eingetütet. Zento Uno (22) soll schnell folgen – und womöglich auch Isac Lidberg.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Isac Lidberg 2526 @Maxppp

Am heutigen Montag verkaufte der SV Darmstadt 98 mit Fraser Hornby (26) einen wichtigen Stürmer an den VfL Wolfsburg. Mit Isac Lidberg könnte auch der zweite Torgarant wechseln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Borussia Mönchengladbach bereits Kontakt zum 27-Jährigen und zu den Lilien wegen eines Transfers aufgenommen. Ob die Bemühungen letztlich von Erfolg gekrönt sein werden, bleibt vorerst offen.

Lidberg erzielte in der abgelaufenen Zweitligasaison 17 Tore in 30 Spielen. Sein Vertrag in Darmstadt läuft 2027 aus – was den Klub durchaus unter Verkaufsdruck setzt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
M'gladbach
Darmstadt 98
Isac Alexi Sivert Lidberg

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
M'gladbach Logo Borussia VfL Mönchengladbach
Darmstadt 98 Logo SV Darmstadt 98
Isac Alexi Sivert Lidberg Isac Alexi Sivert Lidberg
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert