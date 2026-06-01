Gladbach arbeitet an Lidberg-Deal

Am heutigen Montag verkaufte der SV Darmstadt 98 mit Fraser Hornby (26) einen wichtigen Stürmer an den VfL Wolfsburg. Mit Isac Lidberg könnte auch der zweite Torgarant wechseln.

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Wie ‚Sky‘ berichtet, hat Borussia Mönchengladbach bereits Kontakt zum 27-Jährigen und zu den Lilien wegen eines Transfers aufgenommen. Ob die Bemühungen letztlich von Erfolg gekrönt sein werden, bleibt vorerst offen.

Lidberg erzielte in der abgelaufenen Zweitligasaison 17 Tore in 30 Spielen. Sein Vertrag in Darmstadt läuft 2027 aus – was den Klub durchaus unter Verkaufsdruck setzt.