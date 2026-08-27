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Bundesliga

HSV bietet gleich doppelt für WM-Fahrer

Auf der rechten Seite hat der Hamburger SV eine große Baustelle. Daher bemüht man sich jetzt um einen WM-Fahrer.

von Lukas Hörster - Quelle: Het Laatste Nieuws
1 min.
Zakaria El Ouahdi im Trikot des KRC Genk @Maxppp

Der Hamburger SV greift auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger weit oben ins Regal. Wie ‚Het Laatste Nieuws‘ berichtet, wurde der Bundesligist schon mit zwei Angeboten für Zakaria El Ouahdi (24) beim KRC Genk vorstellig.

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Am marokkanischen WM-Fahrer (vier Länderspiele) zeigten zuletzt auch finanziell stärkere Bundesligisten wie Bayer Leverkusen und der VfB Stuttgart Interesse, orientierten sich dann jedoch anderweitig. Geht es nun zum HSV?

Klar ist: Ein neuer Mann für die rechte Schiene hat oberste Priorität an der Elbe. Aktuell ist dort Bakery Jatta (28) allein auf weiter Flur. Eine HSV-Spur führt auch zu Arthur (23) von Bayer Leverkusen. Der Brasilianer könnte per Leihe zu haben sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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