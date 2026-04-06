Barça: Rückkehr und Comeback-Ziel für Raphinha

Flügelflitzer Raphinha wird in Kürze nach Barcelona zurückkehren. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass die Katalanen die baldige Ankunft des Brasilianers erwarten. Raphinha hatte infolge seiner Oberschenkelverletzung aus dem Länderspiel gegen Frankreich (1:2) Sonderurlaub von Trainer Hansi Flick erhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Rückkehr auf den Platz wird für den Clásico am 10. Mai anvisiert. Somit würde der 29-Jährige etwas länger als jene fünf Wochen fehlen, die zu Beginn prognostiziert worden waren.