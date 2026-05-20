Unions Trainersuche vor dem Abschluss

Der 1. FC Union Berlin will schon bald Klarheit darüber haben, wer in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen wird. Präsident Dirk Zingler sagte in einer Medienrunde: „Anfangs war es eine lange Liste. Nun sind es noch drei Kandidaten, mit denen wir Gespräche geführt haben. Es gilt, Sorgsamkeit vor Schnelligkeit zu wahren. Wir hoffen, im Mai noch eine Entscheidung mitteilen zu können.“

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Nachdem Steffen Baumgart entlassen worden war, hatte Marie-Louise Eta übernommen und die Saison letztlich erfolgreich beendet. Da Eta die Frauenmannschaft der Eisernen übernimmt, ist die Trainerstelle beim Bundesligisten vakant. Dem Vernehmen haben sich die Köpenicker auf Mauro Lustrinelli vom FC Thun als Wunschkandidaten geeinigt.