Der Favorit im Robertson-Poker

Andrew Robertson wird der Premier League womöglich auch künftig erhalten bleiben. Informationen von ‚The Athletic‘ zufolge hat Tottenham Hotspur im Rennen um eine ablösefreie Verpflichtung des 32-jährigen Linksverteidigers die Nase vorn. Voraussetzung sei der Klassenerhalt der Nordlondoner, die im englischen Oberhaus derzeit nur Tabellenrang 17 belegen.

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Am gestrigen Donnerstagabend verkündete der FC Liverpool, dass der schottische Nationalspieler die Reds am Saisonende nach neun Jahren verlassen wird. Neben den Spurs, die bereits im Winter konkretes Interesse gezeigt hatten, bieten sich Robertson weitere Optionen. So sollen auch Atlético Madrid, die SSC Neapel, Juventus Turin und Vereine aus Saudi-Arabien am Routinier dran sein.