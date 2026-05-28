VfB: Hellstern-Poker entschieden?

Der VfB Stuttgart verleiht Nachwuchs-Torhüter Florian Hellstern voraussichtlich in die 2. Bundesliga. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befindet sich Energie Cottbus im Rennen um den 18-Jährigen in der Pole Position und hat beste Chancen auf den Zuschlag. Auch der SC Paderborn und der VfL Osnabrück hatten zuletzt ihr Interesse hinterlegt.

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Der VfL erhält aber bei Jonas Krumrey (22) von Holstein Kiel wohl den Zuschlag und ist bei Hellstern deshalb aus dem Rennen. An der Pader wird dem Keeper hingegen nach dem Aufstieg nicht der große Schritt in die Bundesliga zugetraut. Cottbus verliert Marius Funk (30) an den VfB, der wohl im Tausch dafür Hellstern zum Zweitliga-Aufsteiger verleiht.