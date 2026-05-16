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Bundesliga

WM-Fahrer: Bundesligist führt Dedic-Poker an

von Fabian Ley - Quelle: A Bola
1 min.
Amar Dedic im Zweikampf @Maxppp

Zieht es Amar Dedic im Sommer in die Bundesliga? Die portugiesische Sportzeitung ‚A Bola‘ berichtet, dass ein deutscher Klub im Werben um den 23-jährigen Rechtsverteidiger von Benfica Lissabon derzeit die Nase vorn hat. Um welchen Verein es sich handelt, geht aus dem Bericht nicht hervor. Im vergangenen Sommer zeigte der VfL Wolfsburg konkreteres Interesse.

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Dedic war vor dieser Saison für rund zwölf Millionen Euro von RB Salzburg nach Lissabon gewechselt und ist dort auf der rechten Defensivseite Stammkraft. Laut ‚A Bola‘ haben mehrere europäische Klubs Kontakt aufgenommen, ein offizielles Angebot sei aber noch nicht eingegangen. Benfica wolle Offerten ohnehin erst nach der Weltmeisterschaft prüfen, bei der Dedic mit der bosnischen Nationalmannschaft antreten wird.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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