Sancho-Nachfolger: Der Stand bei Malen & Madueke

Nur noch der Medizincheck und die Vertragsunterschrift stehen zwischen Jadon Sancho und Manchester United. Borussia Dortmund ist sich mit den Red Devils über einen Transfer einig – seit dem gestrigen Donnerstag ist das offiziell.

Bei den Schwarz-Gelben genießt deshalb nun die Suche nach einem Nachfolger für den 21-jährigen Engländer oberste Priorität. Topkandidat ist Donyell Malen von der PSV Eindhoven. Entsprechende Medienberichte bestätigen nun auch die ‚Ruhr Nachrichten‘.

Sturmpartner für Haaland?

Laut dem Lokalblatt stehen die Dortmunder seit Monaten mit dem Management des 22-Jährigen in Kontakt. Nun sollen die Bemühungen um den Niederländer „intensiviert“ werden. Offenbar geht es auch noch um die Ablösesumme. Der BVB versuche, diese unter 30 Millionen Euro zu drücken.

Dass Malen sich vor allem im Sturmzentrum wohlfühlt, ist den BVB-Verantwortlichen bewusst. Marco Rose habe in Aussicht gestellt, zukünftig vermehrt mit zwei Neunern zu agieren. Malen könnte also neben Toptorjäger Erling Haaland auflaufen.

Zwei Neue für Sancho?

Möglich ist zudem, dass die Last des Sancho-Erbes auf mehrere Schultern verteilt wird – je nach finanzieller Lage. Noni Madueke, der ebenfalls in Eindhoven aktiv ist und in den vergangenen Wochen mit dem BVB in Verbindung gebracht wurde, beschreiben die ‚Ruhr Nachrichten‘ als „Kandidaten aus den Top fünf der Borussia“.

Der Berater und Vater des 19-jährigen Flügelspielers sei in dieser Woche vom BVB ins Dortmunder Trainingszentrum eingeladen worden. Konkrete Verhandlungen gebe es aber noch nicht. Es sei offen, ob Madueke in diesem oder im nächsten Sommer oder überhaupt zum Revierklub wechseln wird.