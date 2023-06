Freiburg-Talent Wagner vor Leihe

Der SC Freiburg wird den Weg, seine eigenen Nachwuchsspieler bei Zweitligisten weiter reifen zu lassen, auch bei Eigengewächs Robert Wagner verfolgen. Laut ‚kicker‘ soll der 19-jährige Mittelfeldspieler zeitnah an einen Klub in Liga zwei verliehen werden. Bei den SC-Profis durfte der Youngster in der abgelaufenen Spielzeit in fünf Kurzeinsätzen reinschnuppern. In der Europa Leauge-Partie gegen Qarabag Agdam (1:1) stand Wagner über die vollen 90 Minuten auf dem Platz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kommende Saison sollen es für Wagner, immerhin siebenfacher U20-Nationalspieler, deutlich mehr Spielminuten im Herrenbereich werden. Gleiches gilt für Kimberly Ezekwem (21/Leihe nach Paderborn). Im besten Falle könnte Wagner den gleichen Weg wie Mittelfeldspieler Lino Tempelmann einschlagen. Der 24-Jährige kehrt in diesem Sommer nach zwei Jahren beim 1. FC Nürnberg als gestandener Profi zurück (insgesamt 66 Pflichtspieleinsätze für den FCN).

Lese-Tipp

Preisschild für Vipotnik – drei Bundesliga-Klubs machen ernst