Der FC Fulham bedient sich gleich doppelt bei Real Madrid. Neben Stürmer Gonzalo García (22) zieht es laut der ‚Marca‘ auch Offensivmann César Palacios (21) aus der spanischen in die englische Hauptstadt.

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Für beide Spieler sichert sich Fulham 70 Prozent der Transferrechte. Heißt: Real wird bei möglichen Weiterverkäufen mit jeweils 30 Prozent des Erlöses beteiligt.

Als Ablöse fließen 40 Millionen für García. Berichte, denen zufolge sogar 70 Millionen gezahlt werden, bewahrheiteten sich in den vergangenen Stunden nicht. Palacios soll zehn Millionen kosten. Entsprechend kassiert Real auf einen Schlag stolze 50 Millionen Euro von Fulham.

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Verhandlungen um Rodri

Geld, das sofort reinvestiert werden soll. Zur Stunde laufen Verhandlungen mit Manchester City um den Transfer von Super-Sechser Rodri (30). Der spanische Weltmeister-Kapitän will in seine Heimatstadt Madrid zurückkehren. Reals erste Offerte lag bei 50 Millionen Euro Ablöse.