Menü Suche
Kommentar 21
La Liga

50 Millionen: Real gelingt Doppel-Verkauf

Real Madrid krempelt den Kader kräftig um. Für ein Duo kassieren die Königlichen jetzt 50 Millionen Euro.

von Lukas Hörster - Quelle: Marca
1 min.
Jude Bellingham und Gonzalo García jubeln @Maxppp

Der FC Fulham bedient sich gleich doppelt bei Real Madrid. Neben Stürmer Gonzalo García (22) zieht es laut der ‚Marca‘ auch Offensivmann César Palacios (21) aus der spanischen in die englische Hauptstadt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für beide Spieler sichert sich Fulham 70 Prozent der Transferrechte. Heißt: Real wird bei möglichen Weiterverkäufen mit jeweils 30 Prozent des Erlöses beteiligt.

Als Ablöse fließen 40 Millionen für García. Berichte, denen zufolge sogar 70 Millionen gezahlt werden, bewahrheiteten sich in den vergangenen Stunden nicht. Palacios soll zehn Millionen kosten. Entsprechend kassiert Real auf einen Schlag stolze 50 Millionen Euro von Fulham.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verhandlungen um Rodri

Geld, das sofort reinvestiert werden soll. Zur Stunde laufen Verhandlungen mit Manchester City um den Transfer von Super-Sechser Rodri (30). Der spanische Weltmeister-Kapitän will in seine Heimatstadt Madrid zurückkehren. Reals erste Offerte lag bei 50 Millionen Euro Ablöse.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (21)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Premier League
Real Madrid
Fulham
Gonzalo García Torres
César Palacios Pérez

Weitere Infos

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Fulham Logo FC Fulham
Gonzalo García Torres Gonzalo García Torres
César Palacios Pérez César Palacios Pérez
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert