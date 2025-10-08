Dudziak unterschreibt bei der Hertha

Jeremy Dudziak erhält einen neuen Vertrag bei Hertha BSC. Wie die Alte Dame offiziell bekanntgibt, ist Dudziak „ab sofort wieder ein fester Bestandteil“ des Klubs. Der Linksfuß „soll nach einer intensiven und langen Zeit der Rehabilitation künftig vor allem wichtige Einsatzzeit in der U23 sammeln und damit die Möglichkeit erhalten, sich wieder für den Profikader zu empfehlen“.

Dudziak stand bis zum 30. Juni bei den Berlinern unter Vertrag, seitdem war er vereinslos. In den vergangenen Monaten war der Allrounder als Trainingsgast präsent, zuvor absolvierte der 30-Jährige 17 Partien im Dress der Hertha.