Stefan Bajcetic (21) bricht seine Zelte beim FC Liverpool endgültig ab. Für kolportierte 1,5 Millionen Euro plus Boni wechselt der defensive Mittelfeldspieler zu Celta Vigo. Beim La Liga-Klub unterschreibt Bajcetic bis 2029.

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𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 📣 Stefan Bajčetić volve a casa!



Acordo co @LFC polo traspaso do canteirán celeste, que firma ata xuño de 2029.



Benvido ao teu fogar, Stefan 🩵 pic.twitter.com/n1MvIOtPJs — Canteira Celeste (@CanteiraCeleste) August 31, 2026

Für Vigo hatte der Spanier schon in der Jugend gespielt, ehe es 2021 nach Liverpool ging. Der Durchbruch bei den Reds gelang ihm nicht, zwischenzeitlich war Bajcetic an RB Salzburg und UD Las Palmas verliehen.