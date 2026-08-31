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Offiziell Premier League

Bajcetic verlässt Liverpool

von David Hamza
1 min.
Stefan Bajcetic steht eigentlich beim FC Liverpool unter Vertrag. @Maxppp

Stefan Bajcetic (21) bricht seine Zelte beim FC Liverpool endgültig ab. Für kolportierte 1,5 Millionen Euro plus Boni wechselt der defensive Mittelfeldspieler zu Celta Vigo. Beim La Liga-Klub unterschreibt Bajcetic bis 2029.

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Für Vigo hatte der Spanier schon in der Jugend gespielt, ehe es 2021 nach Liverpool ging. Der Durchbruch bei den Reds gelang ihm nicht, zwischenzeitlich war Bajcetic an RB Salzburg und UD Las Palmas verliehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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