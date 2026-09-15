Bei Chelsea in der Sackgasse: Topklub buhlt um Estêvão

Estêvão (19) gilt zwar nach wie vor als echtes Ausnahmetalent, kommt beim FC Chelsea aber auch in dieser Saison nur zu wenig Spielzeit. Wie ‚El Nacional‘ berichtet, hat der FC Barcelona daher die Fühler ausgestreckt und möchte bei einer sich bietenden Gelegenheit zuschlagen: „Sportdirektor Deco hat bereits Kontakte geknüpft, um die Bedingungen eines möglichen Transfers zu prüfen und einzuschätzen, ob es tatsächlich Spielraum gibt, ihn zu verpflichten.“

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Der brasilianische Dribbler steht noch bis 2033 bei den Blues unter Vertrag und war im Sommer 2025 für 45 Millionen Euro von Palmeiras nach London gewechselt. Eine Verpflichtung könnte schwierig werden. „Barça will sich nicht auf ein aussichtsloses Unterfangen einlassen, möchte aber ein erstes Signal senden und herausfinden, wie Chelsea reagieren würde, sollte der Spieler eine größere Rolle einfordern“, so die spanische Onlinezeitung. Ob Estêvão angesichts der vielen linksfüßigen Flügelspieler im Barça-Kader höhere Chancen auf Spielzeit hätte, erscheint allerdings fraglich.