120 Millionen: Blitz-Einigung bei Diomande?

Yan Diomande kann sich einen Wechsel zu Real Madrid vorstellen. Laut Fabrizio Romano hat der Ivorer bereits positive Gespräche mit den Königlichen geführt. Real ist mit einem ersten Angebot in Höhe von 100 Millionen Euro bei RB Leipzig abgeblitzt.

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Laut der ‚as‘ gab es aber bereits weitere Entwicklungen in Richtung der Madrilenen. Die spanische Zeitung berichtet, dass Diomande den Königlichen inzwischen zugesagt hat. Mehr noch: Auch mit RB soll eine Einigung bevorstehen. Alles deute darauf hin, „dass der Transfer schließlich für 115-120 Millionen Euro abgeschlossen wird“, heißt es in dem Bericht. FT kann diese Informationen bestätigen.

Olise damit raus?

Mit Paris St. Germain ist sich der 19-Jährige ebenfalls schon längst einig, eine Offerte hat der Scheichklub aber noch nicht verschickt. Auch der FC Liverpool würde Diomande gerne verpflichten, scheiterte aber mit einem Angebot über 100 Millionen.

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Offenbar macht also Real das Rennen. Dort wird Diomande laut der ‚as‘ zum „großen Transfercoup in diesem Sommer“. Klar scheint damit auch, dass die Spur zu Michael Olise (24) vom FC Bayern zumindest für den Moment erkaltet. Der Franzose will eigentlich auch in diesem Sommer zu Real wechseln. Nach unseren Informationen hat Real die Gerüchte um Olise genutzt, um still und heimlich im Hintergrund den Transfer von Diomande vorzubereiten. Dafür ist auch eine Delegation nach Leipzig gereist.