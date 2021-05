Xavi vor Abschied bei Al-Sadd

Barça-Legende Xavi steht vor dem Abschied bei Al-Sadd. Wie der Sportnachrichtensender ‚Al-Kass Sports Channel‘ mitteilt, ist der katarische Erstligist nicht an einer Verlängerung des am Saisonende auslaufenden Vertrags interessiert. Der ehemalige Mittelfeldstratege steht seit 2019 bei seinem aktuellen Arbeitgeber an der Seitenlinie und feierte in dieser Spielzeit mit seinem Klub das nationale Double. In der asiatischen Champions League musste Al-Sadd dagegen bereits in der Gruppenphase die Segel streichen.

Der 41-jährige wurde zuletzt auch immer wieder mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht, wo er auf Ronald Koeman folgen würde. Xavi selbst stand in 767 Pflichtspielen für die Katalanen auf dem Rasen und gewann mit dem Verein viermal die Champions League.