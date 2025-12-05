Als Vincent Kompany im Sommer 2024 zum FC Bayern kam, schien die Zukunft von Leon Goretzka besiegelt. Der heute 30-Jährige war zu Saisonbeginn nicht einmal im Kader, sollte verkauft werden. Er kämpfte sich zurück, sollte aber auch im Winter von der Gehaltsliste gestrichen werden.

Der Mittelfeldspieler meckerte nicht, blieb im Training dran und kämpfte sich immer wieder zurück in die erste Elf – auch bei wichtigen Spielen. Das ist der große Unterschied zur laufenden Saison, in der Goretzka nach und nach seinen Status als wichtige Stammkraft hergegeben hat. In der Champions League durfte der deutsche Nationalspieler kein einziges Mal von Beginn an ran, in der Liga zuletzt auch nicht mehr.

Klubs wie die SSC Neapel klopfen laut ‚tuttomercatoweb.com‘ schon für einen Winter-Wechsel an, auch Fenerbahce und Juventus Turin sind dem Vernehmen nach interessiert. Die Bayern schließen einen vorzeitigen Abschied aktuell aber aus.

Freunds Lobhudelei auf Goretzka

Am Wochenende wird Goretzka immerhin wieder starten, da Aleksandar Pavlovic (21) verletzt ausfällt. Doch was passiert am Ende der Saison? Das ist die Gretchen-Frage, die sich an der Säbener Straße stellt. Goretzka ist einer der Top-Verdiener und bringt vor allem in dieser Saison dafür zu selten die geforderte Top-Leistung. Der ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ berichtet deshalb einerseits, dass die Tendenz klar dazu geht, den im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Auch wenn Gespräche im Januar noch ausstehen.

Auf der anderen Seite betonte Sportdirektor Christoph Freund heute auf der Pressekonferenz erneut die Bedeutung von Goretzka: „Ich glaube, der Leon hat viele Spiele gemacht in dieser Saison. Wir wissen, was wir an ihm haben. Über Leon wurde in den letzten ein, zwei Jahren viel diskutiert. Jedes Mal, wenn er am Platz steht, ist er ein ganz wichtiger Part für unsere Mannschaft.“

Versperrt Goreztka den Platz?

Fakt ist, dass die Münchner den Etat für Spielergehälter weiter senken wollen, Goretzka also bei einer Verlängerung definitiv auf Gehalt verzichten müsste. Zudem schaut sich der deutsche Rekordmeister nach möglichen Alternativen um. Zé Lucas (17), Kennet Eichhorn (16) und Nathan De Cat (17) sind dabei drei Kandidaten, die im Sommer wohl keine Sofortverstärkung darstellen würden.

Eine Verlängerung mit Goretzka würde allerdings dafür sorgen, dass die Sechser-Position mit Pavlovic, Joshua Kimmich (30) und eben Goretzka wohl für die kommenden Jahre vergeben wäre und die Entwicklung der Talente blockiert werden würde.

Baleba deutlich teurer

Anders wäre es bei Carlos Baleba. Kommt der 21-Jährige von Brighton & Hove Albion für mindestens 85 Millionen Euro nach München, wäre die Zeit von Goretzka definitiv abgelaufen. Ein solch kostspieliger Transfer würde allerdings den jüngsten Vorhaben von Max Eberl & Co. widersprechen. Insofern wäre da eine Verlängerung von Goretzka die günstigere Wahl. Jetzt liegt es an den Bayern, die Möglichkeiten abzuwägen und eine wichtige Entscheidung zu treffen. Durchaus denkbar, dass die Wahl am Ende doch wieder auf den verlässlichen Goretzka fällt.