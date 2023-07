Güler erhält Langzeitvertrag

Arda Güler steht kurz vor einem Wechsel zu Real Madrid. Laut ‚Cadena SER‘ soll das türkische Offensivjuwel bei den Madrilenen einen Sechsjahresvertrag unterschreiben. Bei dem Wechsel von Fenerbahce zu den Königlichen fließt dem Vernehmen nach eine Ablöse in Höhe von 20 Millionen Euro, zudem ist von einer Weiterverkaufsklausel in Höhe von 20 Prozent für Fener die Rede. Die offizielle Bekanntgabe des Transfers soll in Kürze folgen.

Güler stand in den vergangenen Wochen bei einigen Topklubs hoch im Kurs. Besonders der FC Barcelona bemühte sich um das 18-jährige Talent. Barça-Präsident Joan Laporta sprach zuletzt sogar öffentlich über das Interesse an dem jungen Spieler. Güler hat besonders in der abgelaufenen Saison mit 13 direkten Torbeteiligungen aus 35 Pflichtspielen auf sich aufmerksam gemacht.

