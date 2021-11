Ouwejan über seinen „verrückten“ Schalke-Wechsel

Thomas Ouwejan zieht nach den ersten Monaten seit seinem Wechsel zu Schalke 04 ein positives Fazit. „Manche Leute meinten, dass ich verrückt sei, von der Serie A in die zweite Liga zu wechseln. Andere waren begeistert, dass ich zu einem so großen Klub wie Schalke gehe. Jetzt in Deutschland ist es viel einfacher für mich. Ich mag die Menschen und habe mich hier direkt wohlgefühlt. Das ist der Grund, warum ich so performen kann“, sagt der Niederländer im Interview mit ‚Sky‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach einer durchwachsenen Spielzeit 2020/21 bei Udinese Calcio läuft es für die Leihgabe des AZ Alkmaar bei den Königsblauen deutlich besser. Mit sechs Assists und einem Treffer gehört der Schienenspieler auf der linken Außenbahn zu den Leistungsträgern im Team. „Ich sehe Schalke als einen großen Verein und mein Traum ist es, mit diesem in der Bundesliga zu spielen“, erklärt Ouwejan. S04 besitzt für den Linksfuß eine Kaufoption über zwei Millionen Euro, die im Aufstiegsfall verpflichtend wird.