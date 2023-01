25 Millionen: Jackson in die Premier League

Der abstiegsbedrohte AFC Bournemouth tätigt wohl den nächsten kostspieligen Wintertransfer. Laut Fabrizio Romano wird sich den Cherries Mittelstürmer Nicolas Jackson (21) anschließen. An den FC Villarreal zahle Bournemouth 23 Millionen Euro Ablöse plus 2,5 Millionen an möglichen Boni.

Jackson, der bei der WM für die senegalesische Nationalmannschaft debütierte, hat in dieser Saison je drei Tore und Vorlagen im Villarreal-Trikot beigesteuert. Für Bournemouth ist es der zweite Neuzugang im Januar. Zuvor verpflichtete der Premier League-18. bereits Außenstürmer Dango Ouattara (20), der für bis zu 27,5 Millionen Euro vom FC Lorient kam.

