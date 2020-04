Watzke verteidigt Geisterspiele

Hans-Joachim Watzke freut sich über die positiven Signale der Politik, eine Wiederaufnahme der Bundesliga zu ermöglichen. „Es handelt sich um einen Vertrauensvorschuss der Politik, wenn ab dem 9. Mai wieder gespielt werden darf. Hätte die Liga nicht so ein durchdachtes Konzept vorgelegt, hätte die Politik womöglich anders entschieden. Wir sind jetzt in der Bringschuld“, zitiert ‚bvb.de‘ den Vorstandsvorsitzenden, der unterstreicht: „Der Fußball nimmt keine Sonderrolle ein. Bei den Autobauern rollen die Bänder, auf Baustellen wird gearbeitet, Friseure öffnen bald, andere Geschäfte ebenfalls. Wir gehen in der Bundesliga unserer Arbeit nach, das ist ja kein Hobby, sondern Beruf.“

Die Ministerpräsidenten Armin Laschet (NRW) und Markus Söder (Bayern) sowie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben zuvor in Aussicht gestellt, dass die Bundesliga ab dem 9. Mai in Form von Geisterspielen fortgesetzt werden kann. Watzke sieht darin für viele Vereine die einzige Überlebensmöglichkeit: „Ich wünsche mir, dass wir auf dieser Strecke nicht einen einzigen Traditionsverein in der Bundesliga verlieren. Darum kämpfen wir.“