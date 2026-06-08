Bundesliga-Ausweg für Baum

Elias Baum könnte einen Abnehmer in der Bundesliga finden. Wie das ‚Hamburger Abendblatt‘ berichtet, beschäftigt sich der Hamburger SV mit dem 20-Jährigen. Der deutsche U-Nationalspieler steht bei Eintracht Frankfurt noch bis 2028 unter Vertrag, könnte die Hessen jedoch aufgrund mangelnder Spielzeit in diesem Sommer verlassen.

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Baum kehrte im vergangenen Sommer mit der Empfehlung von sieben Vorlagen in 37 Pflichtspielen für seinen Leihklub, die SV Elversberg, zur SGE zurück, fand sich dort allerdings komplett außen vor. Nach nur fünf Kurzeinsätzen in der abgelaufenen Spielzeit wittert der HSV nun seine Chance. In der Hansestadt könnte der Rechtsverteidiger William Mikelbrencis ersetzen, der die Rothosen in diesem Sommer nach Ablauf seines Vertrags voraussichtlich verlassen wird.