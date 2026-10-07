McTominay vor Rückkehr?

Scott McTominay könnte bald in die Premier League zurückkehren. Wie Sacha Tavolieri berichtet, pflegt der Berater des 29-Jährigen enge Kontakte zu mehreren Klubs von der Insel. Der schottische Nationalspieler zeigt sich offen für eine Rückkehr nach England.

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Im vergangenen Sommer beobachteten Aston Villa und sein Ex-Klub Manchester United bereits die Situation um den Mittelfeldspieler. McTominay steht in Neapel noch bis 2028 unter Vertrag, dürfte für eine Ablösesumme in Höhe von 25 bis 30 Millionen Euro den Verein jedoch verlassen. Für die Italiener stand der Rechtsfuß in der laufenden Spielzeit aufgrund einer Herzoperation erst in zwei Pflichtspielen auf dem Rasen.