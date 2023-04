Bayern und die Probleme mit der Kane-Ablöse

Ein Wettbieten mit einem englischen Klub ist eigentlich immer eine schlechte Idee. Ganz besonders, wenn dieser Klub Manchester United heißt und man sich dort die Verpflichtung eines bestimmten Spielers in den Kopf gesetzt hat.

So scheint es im Fall Harry Kane, den Erik ten Hag als das fehlende Puzzleteil auf dem Weg zurück in die europäische Spitze betrachtet. Jene umgerechnet rund 113 Millionen Euro, die Tottenham-Boss Daniel Levy laut dem ‚Mirror‘ für Kane sehen will, sind für die Red Devils zu bewerkstelligen. Womöglich wären sie das auch für den FC Bayern, doch wirklich pokern könnten die Münchner in dieser Größenordnung nicht mehr.

Hinzu kommt, dass Kane im Juli 30 Jahre alt wird und sein Vertrag schon 2024 ausläuft. Wirtschaftlich zu rechtfertigen wäre eine dreistellige Millionenablöse also mitnichten.

Kommt Kolo Muani?

Ganz anders liegt der Fall bei Randal Kolo Muani, der mit seinen 24 Lenzen das beste Fußballer-Alter noch vor sich hat. Über eine ähnlich große internationale Erfahrung wie Kane verfügt der Torjäger von Eintracht Frankfurt allerdings nicht. Zudem macht man sich in München Gedanken darüber, ob der Sprinter seine Stärken in München wirklich ausspielen könnte.

Vertraglich gebunden ist Kolo Muani noch bis 2027. Gut möglich, dass sich Richtung Sommer auch hier ein Wettbieten entwickelt. Vieles ist offen bei Bayerns Suche nach dem Neuner der Zukunft. Unvernünftig dürften Hasan Salihamidzic und Co. dabei aber nicht werden.