Chandler hängt ein Jahr dran

Für Timothy Chandler ist noch nicht Schluss. Der Publikumsliebling verlängert seinen Vertrag bei Eintracht Frankfurt um ein Jahr bis 2027. Insgesamt stand der 36-Jährige bislang in 199 Pflichtspielen für die SGE auf dem Rasen. Ab August werden weitere hinzukommen.

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Auch wenn Chandler sportlich nicht mehr zur ersten Wahl gehört, nimmt er im Team eine wichtige Rolle ein. Sportdirektor Timmo Hardung schwärmt: „Timmy ist für uns in vielerlei Hinsicht ein wichtiger Spieler und ein wertvolles Teammitglied. Gerade für unsere jungen Spieler ist er ein Vorbild, mit seiner Einstellung und Professionalität geht er auf und neben dem Platz voran. In der Kabine bringt er viel Erfahrung ein, ist ein positiver Charakter und identifiziert sich voll und ganz mit Eintracht Frankfurt.“