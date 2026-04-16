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Kyereh darf auf Freiburg-Zukunft hoffen

von Remo Schatz - Quelle: kicker
1 min.
Daniel-Kofi Kyereh im Trikot des SC Freiburg @Maxppp

Für Daniel-Kofi Kyereh könnte es beim SC Freiburg doch noch zu einem Happy End kommen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist die Zukunft des Spielgestalters noch nicht besiegelt. Demnach steht das finale Gespräch über eine Zukunft im Breisgau an. Die Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags ist somit weiter möglich.

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Kyereh war 2022 vom FC St. Pauli nach Freiburg gewechselt. Ein halbes Jahr später riss er sich zum zweiten Mal das Kreuzband und begab sich auf einen über drei Jahre andauernden Leidensweg. Am vergangenen Sonntag konnte er schließlich für die zweite Mannschaft in der Regionalliga Südwest gegen Eintracht Trier sein Pflichtspiel-Comeback feiern. Dabei legte der 30-Jährige nach Einwechselung den 4:1-Endstand durch Oscar Wiklöf (23) auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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