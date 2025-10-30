Im Windschatten von Haaland & Kane: Europas versteckte Torjäger

Franculino (21) – FC Midtjylland

Schon 2023/24 glückte Franculino bereits der Durchbruch beim FC Midtjylland. In seiner ersten Saison für den dänischen Erstligisten gelangen dem Stürmer wettbewerbsübergreifend 17 Tore und vier Vorlagen in 33 Spielen. Eine Saison später bestätigte er die Zahlen (16 Tore/sechs Vorlagen in 41 Spielen). Das weckte auch international Begehrlichkeiten. RB Leipzig, der FC Everton und die AS Rom zeigten im Sommer Interesse am Nationalspieler von Guinea-Bissau.

Am Deadline Day kam dann die Meldung, dass auch der FC Bayern die Fühler ausstreckt. Mit einem Angebot für eine Leihe mit Kaufoption scheiterten die Münchner aber krachend. Midtjylland hätte lediglich einem festen Transfer für eine Ablöse um die 30 Millionen Euro zugestimmt. Dass Franculino in der laufenden Spielzeit nach 22 Pflichtspielen schon bei 15 Toren und drei Assists steht, sorgt sicherlich dafür, dass das Interesse an ihm noch weiter wächst. Und der Preis dürfte ebenfalls in die Höhe schießen.

Karl Etta Eyong (22) – UD Levante

Ähnlich wie bei Franculino werden auch für Karl Etta Eyong von UD Levante bereits hohe Ablösesummen aufgerufen. Der Kameruner sorgt in Spanien für Furore, erzielte in der aktuellen La Liga-Saison sechs Tore in zehn Spielen. Kürzlich wurde Eyong mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Heute ziert der Angreifer die Titelseite der ‚Mundo Deportivo‘. Grund dafür ist das Interesse aus England. Manchester United, der FC Arsenal und Manchester City beschäftigen sich dem Bericht zufolge mit dem 22-Jährigen. Als mögliche Ablöse stehen satte 40 Millionen Euro im Raum.

Joaquín Panichelli (23) – Racing Straßburg

Im Sommer wechselte Joaquín Panichelli für 16,5 Millionen Euro von Deportivo Alavés zu Racing Straßburg. Ein großes Investment für die Unterschrift des Argentiniers, der in der Vorsaison 20 Tore in 40 Zweitligaspielen erzielte. Gelohnt hat sich dieses aber jetzt schon. Panichelli führt die Torjägerliste in der Ligue 1 an, trat für Straßburg in der Liga und in der Conference League als Torschütze (13 Spiele/zehn Tore) in Erscheinung.

Inzwischen befindet sich der 1,90 Meter große Rechtsfuß Medienberichten zufolge auch auf der Liste von Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni. Vielleicht winkt Panichelli sogar die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026. Gut möglich, dass der treffsichere Offensivspieler auch zeitnah Thema beim FC Chelsea – Straßburgs großer Schwesterklub aus England – wird.

Pablo (21) – Gil Vicente

Die portugiesische Liga ist seit jeher ein perfektes Sprungbrett in die Top5-Ligen. Das könnte auch Pablo von Gil Vicente gelingen. Sieben Tore in neun Spielen stehen für den Stürmer mit portugiesischem und brasilianischem Pass zu Buche, damit belegt er einen geteilten zweiten Platz in der aktuellen Torjägerliste. Bis 2029 steht der Knipser bei seinem derzeitigen Arbeitgeber unter Vertrag. Hält er seine Quote, ist es mehr als wahrscheinlich, dass sich die Wege früher trennen.

Younes Ebnoutalib (22) – SV Elversberg

Auch in Deutschlands zweiter Liga reift ein Sturmjuwel heran. Die SV Elversberg hatte in den vergangenen Jahren bereits bei Nick Woltemade und Fisnik Asllani nachgewiesen, junge Stürmer zu bundesligareifen Torjägern zu entwickeln. Im Fall von Younes Ebnoutalib könnte schon der nächste dieser Kategorie in den eigenen Reihen sein. An seine neun Ligatreffer in der laufenden Spielzeit kommt bislang kein anderer Zweitligakicker heran.

Jeremy Arévalo (20) – Racing Santander

Bei Jeremy Arévalo steht eine Nominierung für die Nationalmannschaft an. Für die bevorstehenden Länderspiele im November soll der 20-jährige Stürmer von Racing Santander laut ‚El Universo‘, einer Tageszeitung aus Ecuador, erstmals für die Auswahl seines Heimatlandes rekrutiert werden. Dann trifft Ecuador auf Kanada (13.11.) und Neuseeland (18.11.).

Dank sieben Toren in elf Spielen wundert das kaum jemanden. Statistisch gesehen trifft Arévalo alle 73 Minuten – eine bessere Quote als beispielsweise Kylian Mbappé eine Liga höher (alle 80 Minuten).

Tawfik Bentayeb (23) – ESTAC Troyes

Die Verteidiger in der Ligue 2 wissen, dass es ein anstrengender Arbeitstag wird, wenn die Partie gegen ESTAC Troyes auf dem Spielplan steht. Dafür sorgt vor allem Tawfik Bentayeb. Der Marokkaner hat in acht Ligaspielen ebenso viele Tore erzielt und empfiehlt sich mit Nachdruck für eine Weiterbeschäftigung in Frankreich.

Derzeit ist Bentayeb von Union Touarga aus seiner marokkanischen Heimat nach Troyes verliehen. Selbst wenn die Franzosen eine Festverpflichtung nicht bewerkstelligen können, wird sich aller Voraussicht nach ein europäischer Abnehmer für den Mittelstürmer finden.