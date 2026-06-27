Sieben Neue für Mourinho: Die irre Real-Wunschelf 2026/27

Real Madrid zeigt sich auf dem Transfermarkt so aktiv wie lange nicht mehr. Neben dem Trainerposten, der zur neuen Saison mit José Mourinho prominent besetzt wird, wurden auch zahlreiche Baustellen im Kader behoben. Dabei wurde bei den meisten Transfers darauf geachtet, keine allzu hohen Ablösesummen zu bezahlen. Das soll sich aber noch ändern.

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Königliche Schnäppchenjagd

Real Madrid setzte in der jüngeren Vergangenheit zumeist auf namhafte, ablösefreie Transfers, wie es schon bei Kylian Mbappé (27) oder Antonio Rüdiger (33) der Fall war. Diesen Trend führt Klubchef Florentino Pérez auch in diesem Sommer fort: Bernardo Silva (31) verlässt Manchester City nach neun Jahren und wechselt ablösefrei in die spanische Hauptstadt. Auch Innenverteidiger Ibrahima Konaté (27) konnte man zum Nulltarif vom FC Liverpool loseisen. Fürstlich verdienen werden die beiden Neuzugänge beim spanischen Rekordmeister dennoch.

Für Marc Cucurella (27) nahm man erstmals in diesem Sommer viel Geld in die Hand. Insgesamt rund 60 Millionen Euro überwiesen die Madrilenen an den FC Chelsea, um den Linksverteidiger ins Santiago Bernabéu zu lotsen.

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Die Renovierung der Defensive wird voraussichtlich mit Denzel Dumfries (30) fortgeführt. Der Niederländer soll bei Real bereits unterschrieben haben und kostet dank einer Ausstiegsklausel in seinem Inter-Vertrag 20 Millionen Euro.

Die nächsten Galaktischen

Florentino Pérez ist jedoch noch nicht satt und gewillt, weiter nachzulegen. Nico Schlotterbeck (26) galt lange als absolutes Wunschziel, doch nach seiner Verletzung im WM-Spiel gegen die Elfenbeinküste (2:1) müssen sich Los Blancos andernorts umsehen. Ausgerechnet Alessandro Bastoni (27), der lange Zeit ganz oben auf der Liste des FC Barcelona stand, hat es Real nun angetan. Die Katalanen bissen sich zuletzt die Zähne am 70 Millionen Euro teuren Preisschild des Italieners aus, die Madrilenen scheinen das Geld dafür bereitstellen zu wollen.

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Außerdem möchte der Champions League-Rekordsieger auch im Mittelfeld nachjustieren und hat dabei einen weiteren BVB-Star ins Visier genommen. Mourinho gilt als großer Fan von Felix Nmecha, der auch bei der Weltmeisterschaft groß aufspielt. Da die Ausstiegsklausel für den 25-Jährigen jedoch erst im kommenden Sommer aktiv wird, gestaltet sich ein Transfer in diesem Jahr noch als kompliziert.

Wer wird der 150-Millionen-Mann?

Im Rahmen der Präsidentschaftswahl kündigte Pérez an, einen absoluten Weltstar für 150 Millionen Euro zu verpflichten. Lange wurde über Vitinha (26) oder João Neves (21) spekuliert, selbst ein möglicher Transfer von Michael Olise (24) war ein Thema. Jedoch reichte selbst ein kolportiertes Angebot von 220 Millionen Euro nicht aus, um die Bayern-Bosse von einem Verkauf des Franzosen zu überzeugen.

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Stattdessen richtet sich der Blick nun in Richtung Enzo Fernández. Der 25-Jährige ist beim FC Chelsea nicht mehr glücklich und soll von einem Wechsel zu den Königlichen träumen. Die Blues, die im Januar 2023 stolze 121 Millionen Euro für den Argentinier bezahlten, verlangen Medienberichten zufolge mindestens 140 Millionen Euro.

In Summe könnten sich in der kommenden Spielzeit also gleich sieben namhafte Zugänge an der Seite der prominenten Real-Stars um Kylian Mbappé (27), Jude Bellingham (22) und Co. wiederfinden. Verrückt: Auf einigen Positionen hatten die Verantwortlichen eigentlich erst im vergangenen Jahr mit den Verpflichtungen von Dean Huijsen (21), Álvaro Carreras (23) oder Trent Alexander-Arnold (27) nachgerüstet.

Die Real-Wunschelf 2026/27