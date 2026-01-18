Frankfurt feuert Toppmöller

Das Kapitel bei Eintracht Frankfurt endet für Dino Toppmöller vorzeitig nach zweieinhalb Jahren. ‚Sky‘ vermeldet, dass der SGE-Trainer seinen Hut nehmen muss. Die Eintracht reagiert damit auf die jüngste Formkrise, in der man aus den vergangenen neun Pflichtspielen lediglich einen Sieg einfahren konnte.

Als mögliche Nachfolger werden die aktuell vereinslosen Xabi Alonso, Edin Terzic, Marco Rose und Roger Schmidt gehandelt.

Update (12:20 Uhr): Laut der ‚Bild‘ wird am Mittwoch in der Champions League gegen Qarabag Agdam eine Interimslösung an der Seite stehen. Frühestens am Samstag gegen die TSG Hoffenheim soll ein neuer Cheftrainer die Leitung haben.

Update (12:43 Uhr): Der ‚kicker‘ berichtet, dass U19-Trainer Alex Meier und U21-Coach Dennis Schmitt interimsweise übernehmen.

Update (12:50 Uhr): Frankfurt hat die Trennung von Toppmöller nun auch offiziell bestätigt.

Toppmöller hatte das Amt im Sommer 2023 von Oliver Glasner übernommen und die Eintracht in seiner Premierensaison in die Europa League geführt. In der vergangenen Spielzeit gelang dann sogar die Qualifikation für die Königsklasse.

Insgesamt stand der ehemalige Bayern-Assistent 121 Mal für die Frankfurter an der Seitenlinie und holte dabei einen Punkteschnitt von 1,55. In der laufenden Saiison ließ die Mannschaft nach einem soliden Saisonstart jedoch deutlich nach und rutschte bis auf Platz sieben ab. Vor allem die anfällige Defensive (39 Gegentore in 18 Bundesligaspielen) war ein Dauerthema.