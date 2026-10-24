Uli Hoeneß hat sich zur schwierigen sportlichen Situation von Florian Wirtz beim FC Liverpool geäußert. Auf die Frage der ‚Welt am Sonntag‘, ob er heute froh sei, dass der Wirtz-Wechsel zum FC Bayern 2025 nicht geklappt hat, entgegnet der Münchner Klub-Patron: „Nein. Denn Florian würde bei uns viel besser spielen, als er es bei Liverpool tut.“

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Hoeneß erläutert: „Ich sehe viele Spiele der Mannschaft an. Sie haben ihn überhaupt nicht richtig eingebaut. In Leverkusen hat er jeden Ball bekommen, in Liverpool ist er einer unter vielen.“

Als Auffangbecken für Wirtz werde Bayern aber nicht fungieren. „Nein. Er hat einen langfristigen Vertrag in Liverpool. Sie werden dort probieren, ihn besser einzubauen“, schätzt Hoeneß im Wissen, dass die Reds stolze 125 Millionen Euro Sockelablöse für den DFB-Spielmacher an Bayer Leverkusen überwiesen haben.

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Die Interessenten für Florian Wirtz

Zuletzt zeigte Wirtz‘ Formkurve etwas nach oben. Dennoch gibt es Wechselgerüchte. Neben den Bayern soll der FC Chelsea um Wirtz-Förder Xabi Alonso die Situation um den 23-Jährigen genau beobachten. Auch über Interesse vom FC Barcelona und Real Madrid an Wirtz wird spekuliert.

Hätte Florian Wirtz im Sommer 2025 lieber zum FC Bayern statt zum FC Liverpool wechseln sollen? Ja, da wäre er aufgeblüht Nein, dort wäre es auch schwierig geworden Teile deine Antwort Bild wird erstellt

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