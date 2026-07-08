Deutschland-Schreck plant Wechsel

Paraguays Nationaltorhüter Orlando Gill hat das Interesse zahlreicher europäischer Vereine auf sich gezogen. Wie Matteo Moretto berichtet, werden die Berater des Keepers demnächst nach Spanien reisen, um vor Ort konkrete Gespräche mit interessierten Klubs zu führen. Derzeit steht der 26-Jährige noch bei San Lorenzo in Argentinien unter Vertrag.

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Gill machte sich bei der Weltmeisterschaft insbesondere gegen Deutschland einen Namen, als er im Elfmeterschießen des Sechzehntelfinals zwei Schüsse der DFB-Auswahl parierte und damit das deutsche Aus besiegelte. Sein aktueller Arbeitgeber fordert für einen Verkauf des 1,99 Meter großen Schlussmanns eine Ablösesumme von rund sechs Millionen Euro. Der Vertrag des Linksfußes läuft in Argentinien noch bis Dezember 2027.