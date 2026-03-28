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Serie A

Samardzic kommt auf den Markt

von Dominik Sandler - Quelle: Calciomercato.com
Lazar Samardzic mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Der serbische Nationalspieler Lazar Samardzic könnte Atalanta Bergamo im Sommer den Rücken kehren. Wie ‚Calciomercato.com‘ berichtet, sind weder der Spieler noch der Klub von der Idee abgeneigt, sich zu trennen. Bei den Bergamasken ist der gebürtige Berliner kein unumstrittener Stammspieler.

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Bei einer Summe knapp unter 20 Millionen Euro sei Atalanta verkaufsbereit. In etwas so viel hatten die Lombarden insgesamt an Udinese Calcio für die Dienste des 24-Jährigen überwiesen. Mehrere italienische Klubs sollen Samardzic schon auf der Einkaufsliste haben. In der Vergangenheit hatte sich der ehemalige Herthaner und Leipziger auch offen für eine Rückkehr nach Deutschland gezeigt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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