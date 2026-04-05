Hürzeler reagiert auf Bayer-Interesse

Fabian Hürzeler befasst sich laut eigener Aussage aktuell nicht mit einem Wechsel zu Bayer Leverkusen. „Es ist immer eine Ehre, mit solchen Gerüchten in Verbindung gebracht zu werden, aber ich bin hier in Brighton wirklich glücklich“, so Hürzeler zu ‚Sky Sports‘. Der Trainer von Brighton & Hove Albion stellt klar: „Bis zum Ende der Saison gibt es noch so viel, um das es zu spielen gilt. Das ist mein einziger Fokus.“

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Hürzeler, der eine Ausstiegsklausel unter 15 Millionen Euro besitzen soll, ist neben Oliver Glasner (Crystal Palace) ein Kandidat bei Bayer 04, wo Kasper Hjulmand nach der Saison womöglich gehen muss. Im Sommer 2024 kam Hürzeler vom FC St. Pauli zu Brighton. Der 33-Jährige sagt: „Ich bin definitiv voll und ganz engagiert. Ich habe keine anderen Gedanken. Im Fußball gibt es nicht immer diese Loyalität und Unterstützung von einem Verein. Ich fühle mich hier wirklich geschätzt und willkommen. Ich kann mich hier entfalten und erfolgreich sein.“