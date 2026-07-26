Menü Suche
Kommentar
FT-Info Ligue 1

PSG: Attraktive Wechseloption für Chevalier

von David Hamza - Quelle: Foot Mercato
Lucas Chevalier beim Aufwärmen @Maxppp

Auf der Suche nach einem neuen Torhüter ist Juventus Turin auf Lucas Chevalier gestoßen. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato zeigt Juve konkretes Interesse an dem 24-jährigen Franzosen, der noch bis 2030 bei Paris St. Germain unter Vertrag steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

PSG hatte Chevalier erst vor einem Jahr für 40 Millionen Euro vom OSC Lille verpflichtet. Ende Januar verlor der Keeper seinen Stammplatz dann allerdings an Matvey Safonov (27) und blieb seitdem ohne Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Serie A
PSG
Juventus
Lucas Chevalier

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Serie A Serie A
PSG Logo Paris Saint-Germain
Juventus Logo Juventus Turin
Lucas Chevalier Lucas Chevalier
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert