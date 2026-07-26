PSG: Attraktive Wechseloption für Chevalier

Auf der Suche nach einem neuen Torhüter ist Juventus Turin auf Lucas Chevalier gestoßen. Nach Informationen der FT-Partnerseite Foot Mercato zeigt Juve konkretes Interesse an dem 24-jährigen Franzosen, der noch bis 2030 bei Paris St. Germain unter Vertrag steht.

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PSG hatte Chevalier erst vor einem Jahr für 40 Millionen Euro vom OSC Lille verpflichtet. Ende Januar verlor der Keeper seinen Stammplatz dann allerdings an Matvey Safonov (27) und blieb seitdem ohne Einsatz.