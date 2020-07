ManCity: Torres-Deal diese Woche perfekt?

Manchester City steht wohl kurz vor der Verpflichtung von Ferran Torres. Informationen von ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ zufolge könnte der Transfer noch in dieser Woche verkündet werden. Mit dem FC Valencia führe der englische Vizemeister derzeit finale Gespräche, es gehe nur noch um Details.

Den Spaniern winkt eine Ablöse zwischen 30 und 40 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Boni, Torres soll in Manchester bis 2025 unterschreiben. In einem Jahr wäre der Vertrag des 20-Jährigen in Valencia ausgelaufen.

Bei City soll der Flügelstürmer den Abgang von Leroy Sané (24, FC Bayern) kompensieren. Interesse an Torres bekundeten dem Vernehmen nach auch Manchester United, Juventus Turin und Borussia Dortmund. Den Entschluss, zu City zu wechseln, soll Torres gefasst haben, nachdem die Champions League-Sperre gegen die Skyblues aufgehoben worden ist.